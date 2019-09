Tornano gli abbonamenti gratuiti. Merola: 'A Bologna fino a 13 anni si va in bus gratis'

Le famiglie stanno ricevendo in questi giorni le lettere di Tper contenenti gli abbonamenti annuali gratuiti agli autobus. "Questa è una notizia che sono sempre molto felice di darvi - ha scritto il sindaco Virginio Merola sui social - una misura che il Comune finanzia con convinzione dal 2016. A Bologna dalla nascita e fino a 13 anni compiuti si va in bus gratis!"

Inoltre, le famiglie che hanno almeno due figli tra i 14 e i 19 anni possono usufruire dello sconto del 50% sull'abbonamento del bus per il secondo figlio e la gratuità dal terzo figlio in poi.

L'abbonamento viene inviato a tutti i bambini e a tutte le bambine residenti nel Comune di Bologna nati fra il 1/1/2009 e il 31/12/2015. Per i bambini residenti a Bologna, più alti di un metro ma non ancora nell’età per ricevere l’abbonamento gratuito, e per tutti coloro non avessero ricevuto l’abbonamento via posta nonostantre ne avessero diritto, è possibile scrivere a abbonamenti.scuole@tper.it e, una volta ricevuta la comunicazione che la tessera è pronta, recarsi al Punto Tper di via Marconi 4 per ricevere una titolo che consenta di viaggiare gratuitamente. L’indirizzo mail abbonamenti.scuole@tper.it sarà attivo solo dal 15 settembre in poi, in modo da dare tempo a tutte le lettere già spedite per posta contenenti gli abbonamenti gratuiti di raggiungere i destinatari.

Anche le Amministrazioni comunali di Casalecchio di Reno, San Lazzaro, e Granarolo nell'Emilia hanno adottato lo stesso provvedimento per l'anno scolastico 2019/2020

Casalecchio di Reno

L'abbonamento è inviato a tutti i bambini e a tutte le bambine residenti nel Comune di Casalecchio di Reno nati tra il primo gennaio 2009 e il 31 dicembre 2014. Per i bambini del comune di Casalecchio di Reno, nati dall'1/1/2015, la famiglia dovrà fare richiesta al Comune medesimo.

L'abbonamento è valido per circolare su tutti i bus e treni TPER dell'Area Urbana di Bologna, ad esclusione del servizio Aerobus, dall'1/9/2019 al 31/8/2020.

Granarolo dell'Emilia

L'abbonamento è inviato a tutti i bambini e a tutte le bambine residenti nel Comune di Granarolo nell'Emilia nati tra il primo gennaio 2009 e il 31 dicembre 2013. Per i bambini del Granarolo nell'Emilia, nati dall'1/1/2014, la famiglia dovrà fare richiesta al Comune medesimo.

L'abbonamento è valido per circolare su tutti i bus e treni TPER dell'Area Urbana di Bologna, ad esclusione del servizio Aerobus, e nella zona di Granarolo, dall'1/9/2019 al 31/8/2020.

San Lazzaro di Savena

L'abbonamento è inviato a tutti i bambini e a tutte le bambine residenti nel Comune di San Lazzaro di Savena nati tra il primo gennaio 2009 e il 31 dicembre 2014. Per i bambini residenti a San Lazzaro di S. piu’ alti di un metro, ma non ancora nell’età per ricevere l’abbonamento gratuito, la famiglia dovrà farne richiesta al Comune medesimo

L'abbonamento è valido per circolare su tutti i bus e treni TPER dell'Area Urbana di Bologna, ad esclusione del servizio Aerobus, dall'1/9/2019 al 31/8/2020.