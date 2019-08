Trenitalia, abbonamenti regionali in vendita da lunedì

Da lunedì sono in vendita gli abbonamenti ferroviari regionali per l'Emilia-Romagna, annuali e mensili, con inizio validità dal 1° settembre. Lo annuncia Trenitalia, sottolineando che, in linea con il percorso di dematerializzazione degli abbonamenti ferroviari avviato dalla Regione, tutti gli abbonamenti regionali possono già essere caricati sulla carta Unica Emilia-Romagna, la smart card con tecnologia contactless emessa da Trenitalia.

Il possesso della carta Unica (o della tessera Mi Muovo) è indispensabile per l'acquisto degli abbonamenti annuali integrati ferro-gomma sia a tariffa intera sia ridotta studenti. Il caricamento dell'abbonamento potrà poi avvenire presso le biglietterie ferroviarie o le self service Trenitalia della regione. A tutti gli abbonati - annuali e mensili - per relazioni superiori a 10 chilometri con origine o destinazione a Bologna, Carpi, Cesena, Faenza, Ferrara, Forli', Imola, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini, sarà rilasciato anche quest'anno l'abbonamento integrato treno-bus Mi Muovo anche in città, nato l'estate scorsa per iniziativa della Regione, che consente l'utilizzo gratuito del trasporto urbano.

Carta Unica

Gli abbonati che ancora non possiedono la carta Unica Emilia-Romagna possono richiederla, gratuitamente, nelle 13 stazioni interessate dall'integrazione tariffaria, ricorda Trenitalia.

Per ottenerla è necessario compilare un modulo (scaricabile anche on line su trenitalia.com - sezione Trasporto regionale Emilia Romagna), allegare una foto tessera ed esibire un documento di identità valido. A Bologna è attivo un punto carta Unica nell'ala Ovest della stazione centrale, accanto al desk di Customer care regionale. Nelle altre 12 stazioni ci si puo' rivolgere alle biglietterie negli orari di apertura.

Mercoledì 28, giovedì 29, venerdì 30 agosto, lunedì 2, martedi 3 e mercoledì 4 settembre, dalle 7.30 alle 13.30, il personale di Trenitalia sarà anche nelle stazioni di Fiorenzuola e Lugo per dare informazioni e agevolare le operazioni di richiesta della carta Unica e di acquisto e caricamento dell'abbonamento.

Trenitalia ricorda che tra i vantaggi della carta Unica, oltre a una maggiore praticità e al riconoscimento automatico da parte dei sistemi di controllo di treni e bus, c'è anche anche una migliore conservazione nel tempo e procedure di duplicazione più veloci in caso di smarrimento o furto. Gli abbonati a percorsi compresi fra una delle 13 città integrabili e una città fuori regione, se residenti in Emilia-Romagna, possono chiedere l'integrazione gratuita al trasporto urbano direttamente alle imprese del trasporto pubblico locale che provvederanno al caricamento sulla tessera Mi Muovo. (Dire)