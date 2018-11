'Abusi sessuali prima dell'esame', sotto indagine operatore sanitario dell'ospedale

Un fascicolo per violenza sessuale è stato aperto nei confronti di un operatore dell'ospedale Maggiore, acusato di aver abusato di un giovane, in attesa di fare un esame medico. A riportare la notizia è l'agenzia Ansa. I fatti risalirebbero a una ventina di giorni fa. Il ragazzo, che era al nosocomio per dolori a una costola perché picchiato: mentre era in custodia all'operatore per andare a fare la radiografia sarebe avvenuta la violenza.

Dei fatti prima è stato informato un medico, e poi la Polizia. Anche l'Ausl di Bologna ha avviato indagini interne, con un procedimento disciplinare nei confronti dell'operatore sospettato, che nel frattempo si troverebbe in ferie.