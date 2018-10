Violenza ripetuta sulla figliastra, la Procura chiede 10 anni di carcere per 72enne

10 anni di carcere. E' quanto hanno chiesto i pm di Bologna al 72enne arrestato con l'accusa di aver violentato una delle sue tre figliastre. A riportare la notizia è l'agenzia Ansa. La vicenda, drammatica, è emersa dopo anni di silenzio e balzò agli onori delle cronache nel gennaio scorso, quando l'uomo fu arrestato dai Carabinieri dopo gli accertamenti seguiti alla denuncia di una delle vittime, la figliastra 40enne.

Il 70enne ha già a suo carico una condanna a 6 anni e sei mesi per fatti analoghi compiuti nei confronti della stessa donna, dalla quale poi ha avuto una figlia e che in paese spacciava per la propria nipotina. Le donne sono tutte difese dall'avvocata Stella Pancari.