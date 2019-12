Chiede con insistenza di essere assunto: si piazza davanti all'azienda e non si muove

Si è piazzato davanti alla sede di un'azienda in via Sebastiano Serlio chiedendo con insistenza di essere assunto. Quando le richieste del titolare sessantenne non sono state soddisfatte è stato necessario l'intervento della Polizia, che in un primo momento è riuscita a convincere il nigeriano (regolare sul territorio italiano) a calmarsi ed allontanarsi.

Ma poi rieccolo e dopo un'ora gli agenti si sono ripresentati sul posto dove lo hanno trovato nella stessa situazione: a chiedere un posto di lavoro, nell'ingresso della ditta, senza volerne sapere di spostarsi da lì. Il 30enne, che non era un ex dipendente, alla fine è stato denunciato per esercizio di accattonaggio molesto