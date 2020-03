Chiede incontro per soldi, poi accoltella ex compagna: arrestato per tentato omicidio

E' stato arrestato per tentato omicidio un 47enne, B.R., cittadino italiano, che ieri nel primo pomeriggio ha accoltellato la ex compagna, una 50enne. In base ai riscontri dei carabinieri di Imola tutto si è consumato in pochi minuti nei pressi del centro commerciale Verbena di Borgo Tossignano. Con un espediente -la restituzione di una somma di denaro- l'uomo ha convinto la ex compagna a un incontro, ma una volta faccia a faccia l'uomo ha estratto la lama, un coltello da cucina, e ha cercato di colpire lei all'addome e alle faccia.

Questa ultima però è riuscita a difendersi in qualche modo, non senza riportare serie ferite alla mano e al volto. Soccorsa dal persnale del 118, la 50enne è stata portata in ospedale, con una prognosi iniziale di 30 giorni. Il 47enne invece, fuggito dopo l'atto, è stato trovato all'interno di un residence poco distante dal luogo dell'agguato e non ha opposto resistenza. Ora è in carcere in attesa delle disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.