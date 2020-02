Via Nullo: accoltella l'anziana madre, fermato con lo spray urticante

Polizia ieri pomeriggio in via Nullo, a cavallo tra San Ruffillo e Savena, per un episodio di accoltellamento che ha visto protagonista un uomo di circa sessanta anni e come vittima l'anziana madre di 86. A riportare la notizia è Il Resto del Carlino.

Secondo quanto riportato gli agenti sono stati chiamati nel primo pomeriggio di ieri domenica 16 febbraio. Quando sono arrivati sul posto, i poliziotti si sono trovati a dover fronteggiare l'uomo che, in palese stato di alterazione alcoolica, non lasciava avvicinare neanche i soccorritori del 118 all'anziana, raggiunta da alcuni colpi all'addome.

Gli agenti hanno utilizzato lo spray al peperoncino per disarmare il soggetto, per poi lasciare i soccorritori prestare cure a entrambi. Per l'anziana donna alla fine le ferite sono state superficiali, ma si è comunque proceduto al ricovero in ospedale. Anche il sessantenne ha fatto il suo ingresso al pronto soccorso, ma di un altro nosocomio e in stato di arresto.