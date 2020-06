Coinquilino accoltellato in via Panigale: identificato l'aggressore

E' stato identificato in un 34enne, cittaidno marocchino, l'aggressore che l'altro giorno ha accoltellato il coinquilino in via Panigale. La vittima dell'aggressione, ora ancora ricoverata in ospedale per una profonda ferita all'addome e la lesione di un polmone, ha raccontato ai carabinieri come si sarebbero svolti i fatti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla base del violento litigio, poi sfociato nel ferimento, motivi presumibilmente futili. Il 34enne, ora ancora irreperibile, era ospite dell'amico da qualche tempo, ma si era recentemente trasferito dalla Germania. Per ora a carico dell'uomo si prefigura il reato di lesioni personali aggravate.