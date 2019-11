Accoltellamento sul treno: due feriti, treni in ritardo

Treni in ritardo e intervento dell'Autorità Giudiziaria. Succede in questi minuti alla stazione centrale di Bologna.

"Il traffico - avvisa Trenitalia alle ore 10.45 odierne - è rallentato per un intervento dell’Autorità Giudiziaria nella stazione di Bologna Centrale. Maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti per i treni in viaggio." In realtà per il treno Frecciarossa 9309, partito da Torino e diretto a Roma, dopo essere stato annunciato un ritardo di 60 minuti, è stato cancellato.

Dalle prime informazioni, ci sarebbe stato un fatto di sangue a bordo di un convoglio, intorno alle ore 10 di stamattina. A quanto si apprende, sarebbe stato fermato il presunto aggressore, anche grazie alla collabroazioni di alcuni viaggiatori che hanno assistito alla scena. Il soggetto - un citatdino italiano -si trova ora sotto custodia da parte di Polfer.

I primi riscontri della Polizia confermano che sul treno ad Alta velocità, "per cause da accertare, un uomo ha ferito con un coltello due persone - un uomo e una donna, entrambe italiani - che sono state soccorse dai sanitari del 118 e si trovano attualmente ricoverate all'ospedale Maggiore". Al momento non si conoscono dettagli precisi sulle condizioni dei due feriti, ma pare che la donna versi in gravi condizioni.

Alle ore 11.30, il gruppo FS comunica che dopo il caos seguito alla violenta aggressione e ai successivi rilievi da parte dell'autorità giudiziaria, il traffico ferroviario è in graduale ripresa.

I treni direttamente coinvolti dai disagi sono il FR 9614 Napoli Centrale (7:40) - Milano Centrale (12:02); FR 9621 Milano Centrale (9:30) - Roma Termini (12:37); FR 9623 Milano Centrale (10:00) - Napoli Centrale (14:23); FR 9413 Venezia Santa Lucia (9:35) - Roma Termini (13:28); FR 9529/9531 Torino Porta Nuova (9:00) - Salerno (16:05); FR 8419/8420 Venezia Santa Lucia (9:25) - Fiumicino Aeroporto (14:07).

