Accoltella il fidanzato al torace: 35enne arrestata per tentato omicidio

Un litigio tra compagni è terminato con un accoltellamento. E' successo questa notte, in un appartamento in via del Pozzo a Bologna. A chiamare le aurtorità la mamma dell'uomo, che abita al piano di sotto.

Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia: dalle prime indagini è emerso che la donna, 34 anni, poco dopo mezzanotte ha afferrato un coltello e colpito il fidanzato, di un anno più grande, ferendolo al torace. L'uomo è stato trovato riverso sul pavimento, e dopo una breve perqusizioni gli agenti hanno rintracciato due coltelli insanguinati, nel lavello della cucina.

L'uomo è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso, dove è tutt'ora ricoverato in prognosi riservata. La donna invece, è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio ed è in carcere in attesa della convalida.

Nelle stesse ore, in via Di Paolo, un'altra lite tra le mura domestiche ha sfiorata la tragedia: una donna è finita in ospedale gravemente ferita.