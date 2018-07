Accoltellato fuori dalla discoteca, denunciato il gruppo di giovani

Sono sette i giovani denunciati per l'accoltellamento ai danni di un 19enne di Crevalcore fuori della discoteca Vox di Nonantola, nel modenese. La vicenda risale al marzo scorso, quando 118 e Carabinieri furono chiamati dopo una rissa tra giovani, finita con l'accoltellamento del ragazzo, ricoverato in teapia intensiva all'ospedale di Baggiovara..

Sulla base di riscontri per mezzo delle telecamere di sorveglianza e testimonianze, i militari dell'Arma hanno allargato il cerchio degli indagati, accusati a vario titolo di rissa, lesioni personali e porto di oggetti atti a offendere, iscrivendo anche lo stesso giovane ferito. A essere denunciati in totale sette ragazzi: tutti avrebbero preso parte alla rissa, e si tratta di giovani di 21 e 22 anni, alcuni nati in paesi stranieri quali Romania, Ucraina, Costa d'Avorio e Marocco, e altri nati in Italia ma appartenenti a famiglie non italiane. (Leggi su Modenatoday).