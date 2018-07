Acer affitta 30 negozi e locali: il canone mensile è all'asta

Negozi e locali vari sul territorio del Comune di Bologna nei quartieri Navile, Savena, S. Donato – S. Vitale, Borgo Panigale – Reno, Porto – Saragozza. Acer Bologna ha pubblicato un avviso di selezione per la locazione di 30 unità immobiliari a canone mensile su base d’asta: gli interessati potranno presentare un’offerta al rialzo in busta chiusa.

Alcuni immobili necessitano di interventi di ripristino a carico del conduttore, ma “questi costi iniziali – spiega Marco Bertuzzi, Vice Presidente di Acer Bologna - saranno scomputati dal canone dovuto fino a un importo massimo prestabilito e dietro presentazione di regolare fattura”. Eseguire in proprio i lavori di ripristino prima della stipula del contratto di locazione è una novità di questo bando che - come si legge nella nota - Acer Bologna sta ampiamente pubblicizzando: “Siamo convinti che questi immobili, per le loro caratteristiche e un canone a base d’asta sicuramente competitivo sul mercato, possono rappresentare un’ opportunità per l’avvio e la diffusione di nuove attività professionali, la rivitalizzazione commerciale e l’offerta di nuovi servizi in diversi contesti cittadini” continua Bertuzzi.

Il bando

Informazioni, regole di partecipazione, aggiudicazione, stipula del contratto e tutto il materiale di documentazione è disponibile sui siti aziendali www.acerbologna.it e www.acerservizi.it

La documentazione relativa al Bando è inoltre disponibile presso gli uffici di Acer.

Bologna in Piazza della Resistenza, n. 4:

- l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP): il lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.30; numero verde aziendale (800.01.4909);

- Sportello dedicato di ACER Servizi Srl: il lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Gli interessati potranno visitare gli immobili nel periodo che decorre da oggi 04/07/18 al giorno 20/07/18, tramite appuntamento da fissare telefonicamente, dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, al numero dedicato 334/8465546.

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 23 luglio 2018