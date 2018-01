Acer affitta 14 locali commerciali: ricavo annuo 64mila euro

Acer dà in affitto 14 immobili commerciali. Un bando pubblico e una campagna di comunicazione e promozione ha portato alla locazione di 14 negozi e locali da destinare ad attività commerciale e professionale per un introito complessivo annuo da canone di circa 64 mila euro.

“Un risultato molto positivo” per il Presidente di Acer Bologna Alessandro Alberani "tenuto conto che il bando, per

complessive 25 unità immobiliari, è stato pubblicato l’8 novembre e si è chiuso il 15 dicembre, con tempi rapidi per la presentazione delle offerte e per la loro valutazione”.

I più richiesti negozi di piccole e medie dimensioni nei quartieri Navile, Porto, Reno, S. Donato – S. Vitale. Tra le offerte pervenute si registrano significativi rialzi sul prezzo fissato a base d’asta in certi casi con valori raddoppiati.

“La locazione di questi negozi, che avranno destinazioni d’uso diversificate, permetteranno la rivitalizzazione commerciale e di servizio di alcune porzioni di territorio con effetti positivi sulla qualità di vita dei residenti, in primis gli stessi abitanti di alloggi di edilizia pubblica” ha spiegato Alberani. I risultati ufficiali e di dettaglio saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito istituzionale dell’Ente: “Abbiamo inserito nel bando – ha argomentato il Presidente di Acer - nel pieno rispetto della normative vigenti, dei requisiti precisi in modo da impedire l’affitto dei locali per attività non compatibili con la missione sociale della nostra azienda, come i sexy shop e il gioco d’azzardo”.