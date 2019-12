Telefoni blackout da giorni ad Acer: "Azioni legali contro il fornitore"

Da sei giorni è impossibile contattare telefonicamente gli uffici dell'Acer di Bologna e l'azienda, per questo motivo, ha deciso di avviare le prime azioni legali contro Tim.

"A causa di un guasto alle linee telefoniche primarie siamo isolati dall'esterno -racconta in una nota il presidente Alessandro Alberani- e i contatti con il gestore Tim, responsabile delle linee, non hanno per il momento portato a soluzioni efficaci per risolvere il problema".

Il blackout è in corso da sei giorni, spiega l'Acer, aggiungendo che la causa sarebbe un guasto ad una cabina di trasmissione Tim che si trova in via Malvasia. "Abbiamo attivato una procedura di emergenza ma non siamo in grado di evitare il forte disagio agli utenti che cercano di contattare la nostra azienda", afferma Alberani.

"Sappiamo che certi problemi tecnici non sono di facile soluzione- continua il presidente- ma Acer riceve ogni giorno migliaia di telefonate e i danni derivanti da questa interruzione delle linee telefoniche sono disastrosi per chi come noi fornisce un servizio pubblico alle persone. Ci chiediamo inoltre quali siano le condizioni di manutenzione della cabina Tim interessata dal guasto e perché non sia stato possibile intervenire preventivamente evitando questo problema".

Intanto, l'Acer annuncia "l'attivazione di procedure legali nei confronti di Tim" e invita temporaneamente l'utenza a contattare il numero verde aziendale (800014909), che è funzionante, per informazioni sui servizi abitativi e per la richiesta di interventi di manutenzione. "Inoltre per ridurre il disagio dei cittadini- informa l'Acer- è stato attivato temporaneamente il numero di telefono cellulare 3316716712 e a breve saranno accese tre nuove linee telefoniche sostitutive i cui recapiti saranno comunicati sul sito istituzionale". (Pam/ Dire)