Castiglione dei Pepoli: arriva l'acqua potabile nelle frazioni

Termineranno entro il mese di settembre i lavori di Hera che mirano a portare acqua potabile in quattro località del Comune di Castiglione dei Popoli: Vizzarete di sopra, Vizzarete di sotto, Campi di sopra e La Macchia. Un intervento atteso da tempo, in seguito al prosciugamento di alcune sorgenti che alimentavano gli abitati. Ed Hera, nel progetto, ha previsto l’interconnessione di più sistemi acquedottistici per garantire la continuità del servizio anche a tutta l’area circostante di Boccadirio e Monte Tavianella.

Complessivamente verranno posati circa 3.000 metri di nuove condotte per portare l’acqua potabile a quattro frazioni del Comune, che in estate sono servite dalle autobotti della multiutility e per mettere in sicurezza l’approvvigionamento idrico dell’intera area. La nuova rete si diramerà dalla tubazione già esistente che collega il serbatoio di Boccadirio a quello di Monte Tavianella e che serve ad alimentare quest’ultimo Il serbatoio di Boccadirio sarà a sua volta collegato, attraverso una seconda nuova condotta, a quello di Roncobilaccio. Si creerà quindi una interconnessione tra più sistemi acquedottistici, completata da alcuni ulteriori lavori di collegamento e di ottimizzazione dell’intero sistema, in grado di fare fronte a eventuali situazioni di emergenza.

I lavori sono iniziati ad aprile di quest’anno. Nel complesso le condotte previste in progetto, ormai interamente posate, hanno una lunghezza di circa 3 chilometri. La posa è per la maggior parte della lunghezza in terreno roccioso. In questo caso gli scavi hanno una profondità massima di 70 centimetri e la tubazione viene rivestita di rete antiroccia, evitando così l’utilizzo di materiale inerte per riempirli. La condotta è stata posata con una fresa meccanica che ha consentito una velocità di posa molto elevata, pur in presenza di un terreno roccioso, consentendo di ultimare i lavori in tempi davvero molto ridotti.

"L'intervento di Hera migliorerà sensibilmente il servizio idrico del territorio - commenta Maurizio Fabbri, sindaco del Comune di Castiglione dei Pepoli - ed è un primo importante risultato legato ai lavori conseguenti alla realizzazione della Variante di Valico, per la quale Roncobilaccio in particolare ha pagato un prezzo molto alto".