Corteo Giornata del rifugiato: anche la sindaca di Barcellona a fianco dei collettivi

Partecipazione straordinaria alla manifestazione organizzata dai collettivi Labas, Tpo e Vag61 nella giornata mondiale del rifugiuato contro il neo Governo Salvini-Di Maio e "ogni tipo di discriminazione". Ada Colau, sindaca di Barcellona, è scesa in piazza Nettuno a fianco dei manifestanti.

Il corteo è partito da Piazza Nettuno, ha percorso via Ugo Bassi, Piazza Malpighi, Piazza San Francesco e in Piazza Roosvelt, sotto la prefettura.

Una delegazione di 5 attivisti è salita a Palazzo Caprara per chiedere al prefetto Vicario una serie di provvedimenti che elimino le frizioni burocratiche. A dire delle associazioni che assistono i migranti, verrebbero sistematicamente ostacolati i rinnovi dei permessi di soggiorno e delle pratiche necessarie per mantenere la regolarità sul territorio

Colau, in città per partecipare al racconto dei progetti e attività della neonata Fondazione per l'innovazione urbana costituita da Comune e Università, giovedì 21 giugno alle 10 nella Sala Rossa di Palazzo d’Accursio riceverà dal sindaco Virginio Merola la Turrita d’Oro come dono istituzionale alla sindaca di Barcellona.