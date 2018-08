Addio al celibato si trasforma in incubo: bolognese picchiato e rapinato

Un addio al celibato in Riviera che si trasforma in un incubo per i due 30enni di Bologna e Faenza che la scorsa notte hanno subito una rapina sul lungomare di Rimini. Aggrediti alle spalle da tre giovanissimi e colpiti ripetutamente con un casco da moto con lo scopo di derubarli.

I due ragazzi sono stati soccorsi dalla Polizia e poco dopo i responsabili sono stati individuati: si tratta di tre ragazzi di 15, 19 e 20 anni, tutti residenti a Rimini ma di origini napoletane e tutti arrestati per rapina aggravata. Ai poliziotti uno degli arrestati avrebbe rivolto frasi del tipo: "Non sapete chi siamo noi, siamo di Napoli e conosciamo famiglie affiliate" guadagnandosi anche una denuncia per resistenza. Il minorenne è stato portato al carcere minorile Pratello.