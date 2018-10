Aereo partito da Bologna colpito da un fulmine: atterraggio d'emergenza a Pescara

Un piccolo aereo dell'aviazione privata partito da Bologna con tre persone a bordo ha dovuto eseguire oggi un atterraggio d'emergenza all'aeroporto d'Abruzzo di Pescara. Lo riferisce IlPescara.

Il velivolo, che era diretto a Bari, è stato costretto a scendere rapidamente verso lo scalo pescarese anche viste le condizioni meteo in peggioramento.

Come fanno sapere dalla Saga, la società che gestisce lo scalo aeroportuale, non c'è stata alcuna conseguenza per i tre passeggeri a bordo più due i due piloti e l'atterraggio sulla pista è stato eseguito in piena sicurezza con la presenza dello stesso personale della Saga, dei vigili del fuoco e della polizia di frontiera.

L'aeromobile, per ora resta parcheggiato nella città abruzzese.