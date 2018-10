Restauro aereo Ustica: gli studenti lavorano al relitto del DC9

Si è chiusa oggi la prima fase dei lavori di restauro sul relitto del DC9 precipitato al largo di Ustica il 27 giugno del 1980.

I resti del velivolo, ospitato dal 2007 nel museo della Memoria allestito negli ex magazzini dell'Atc in via di Saliceto, sono in manutenzione: a "metterci le mani" gli studenti dell'Accademia di Belle Arti.

I lavori sono visibili negli orari di apertura del museo. Il progetto è articolato in più fasi da eseguirsi tramite cantieri scuola che avranno durata biennale: l'esame diretto dei materiali secondo tipologia e stato di degrado, l'individuazione delle problematiche e valutazione del lavoro da svolgere, la messa a punto della metodologia specifica di intervento e suddivisione in lotti, la documentazione fotografica e mappatura delle criticità, la rimozione di depositi polverosi e prodotti di degrado incoerenti e la messa in sicurezza di elementi di documentazione deperibili (etichette e cartelli cartacei).

Gallery