Aeroporto e trasporti, addio a Blq: 'Si cerca alternativa per i lavoratori'

Nella primavera 2019, insieme al varo del People Mover andrà in pensione il Blq, l'autobus che collega aeroporto e stazione di Bologna. E il Comune si sta attrezzando per sostituirlo con una linea urbana di autobus, assente dallo scalo da almeno 10 anni.

E' però un terreno minato, perché nel contratto con Marconi Express per la realizzazione e gestione della monorotaia è messo nero su bianco l'impegno di Palazzo D'Accursio a non prevedere servizi di trasporto pubblico locale concorrenziali col People Mover. Una sorta di contratto-'vincolo', insomma, nel quale il Comune dovrà muoversi fra le righe.

"Sono in corso incontri tecnici con Marconi Express- spiega questa mattina in commissione l'assessore alla Mobilità, Irene Priolo- stiamo studiando quale linea urbana mettere in campo", un autobus che abbia una "vocazione cittadina, non competitivo col People Mover ma complementare". Del resto, sostiene l'assessore, "dobbiamo consentire un collegamento con l'aeroporto anche ai lavoratori dello scalo, che già oggi prendono il 91, scendono alla fermata Birra e vanno a piedi fino in aeroporto".

L'idea è dunque di varare una linea che percorra una tragitto più ampio del semplice collegamento aeroporto-stazione, in modo da "raccogliere un'utenza diversa da quella turistica e business" che invece sfrutterà il People Mover. "Credo che ci sia consapevolezza anche da parte di Marconi Express che il nostro obiettivo non è fare concorrenza" alla monorotaia diretta, afferma Priolo. Tra l'altro, "è anche nell'interesse dell'aeroporto avere più mezzi di trasporto" che collegano lo scalo.

Essendo invece in concorrenza diretta col People Mover, il Blq sarà dismesso all'entrata in servizio della monorotaia, quindi "nella primavera 2019. Abbiamo tutto il tempo per costruire la nostra strategia", sottolinea l'assessore. Restano in guardia però i 5 stelle. "Fateci sapere, perché c'è il rischio di contenziosi legali con Marconi Express", avverte Marco Piazza.

La seduta di commissione di questa mattina era stata chiesta dall'esponente M5s Elena Foresti per discutere un ordine del giorno, già bocciato dalla maggioranza in Quartiere Borgo Panigale-Reno un anno fa, per chiedere di ripristinare la fermata dentro l'aeroporto delle linee 81 e 91. Una proposta di fatto respinta anche oggi sia da Priolo sia dai tecnici di Tper. Fino al 2007, la linea 91 aveva la fermata dentro il Marconi. Fu deciso di cambiare percorso in seguito alle lamentele dei cittadini, in particolare dei pendolari provenienti dalla provincia (la linea è extraurbana) a causa del sovraffollamento dei mezzi dovuto appunto ai passeggeri dell'aeroporto con valigie al seguito.

Ripristinare quella fermata, segnala l'assessore, significa "riproporre gli stessi problemi di sovraffollamento e tempi di percorrenza" del passato, col risultato che "i pendolari non prenderebbero più l'autobus dalla provincia", afferma Priolo. Gli stessi tecnici Tper confermano che la linea subirebbe "un peggioramento del servizio e un problema di efficacia per pendolari e studenti". (San/ Dire)