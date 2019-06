Barba e piega prima del decollo: al Marconi arriva un salone di bellezza

Un taglio veloce, una spuntatina alla barba prima di prendere il volo per presentarsi in ordine ovunque si sia diretti. All'Aeroporto di Bologna si può. Oggi, infatti, è stata ufficialmente inaugurata "La Barbiera", il primo salone di bellezza in uno scalo italiano che nasce con la vocazione della cura della barba, ma offre servizi di hairstyle anche per il pubblico femminile.

Il nuovo punto vendita dell'azienda italiana, nata a Sasso Marconi, è stato presentato da Simona Fabbri, ad e fondatrice del gruppo bolognese. "Il nostro focus rimane la cura del look da uomo, il businessman classico o il ragazzo attento alle ultime tendenze della moda per barba e capelli, e per la prima volta inseriamo la cura del look da donna con servizi veloci o tradizionali per essere sempre impeccabili alla partenza o al ritorno da un viaggio", spiega Simona Fabbri.

"La partnership attivata con 'La Barbiera' è un'ulteriore conferma del ruolo svolto dal Marconi, di 'vetrina' delle eccellenze del nostro territorio, in questo caso a partire dal look", sottolinea Stefano Gardini, direttore Business non aviation dell'Aeroporto di Bologna.

Il barber shop del Marconi è aperto tutti i giorni, anche il lunedì e la domenica, dalle 8 alle 20, nell'area degli arrivi, aperta a tutti al piano terra. Il salone offre, inoltre, tre ore di parcheggio gratuito ai propri clienti. (Dire)