Atterraggio di emergenza al Marconi: aeroporto chiuso

Giornata di disagi all'aeroporto Marconi di Bologna chiuso a seguito di un atterraggio di emergenza.

Dallo scalo felsineo fanno infatti sapere che un aereo da turismo è fermo in pista dopo aver avuto un atterraggio di emergenza: il velivolo ha avuto problemi al carrello in fase di atterraggio e ora è fermo in pista. I tre occupanti del velivolo risultano illesi.

Dal Marconi comunicano inoltre che la chiusura è prevista fino intorno alle ore 19 odierne. Alle 16.15 sono inziate le operazioni di rimozione del velivolo dalla pista: i tecnici dei Vigili del Fuoco e dell'aeroporto sono a lavoro per sollevare il velivolo che è rimasto bloccato in pista e spostarlo in sicurezza.

Aeroporto Marconi di Bologna chiuso: voli cancellati e dirottati

Non sono mancate ripercussioni sui voli. "Tutte le operazioni di volo sono al momento sospese", informano dall'aeroporto. Da quanto si apprende, alcuni voli infatti sono stati cancellati e altri dirottati. Qui tutti i dettagli.