Corrono sulla pista per sfuggire ai controlli: caos e ritardi in aeroporto

Momenti di caos questa mattina all'aeroporto Marconi. Alle 5.30 infatti, è atterrato un volo da Marrakesh, con a bordo due ragazzi, classe '83 e '87. Scesi dall'aereo, si sono avviati con gli altri passeggeri all'interno dello scalo, ma prima di arrivare al controllo dei passaporti sono corsi verso i bagni.

Da qui avrebbero sfondato una porta, riuscendo ad arrivare sulla pista dove hanno iniziato a correre verso le recinzioni: scavalcate, sono fuggiti nei campi limitrofi. Immediatamente sono scattate le operazioni di sicurezza e l'aeroporto è stato chiuso al normale traffico aereo fino alle 7.

I due erano finiti nel mirino delle autorità per problemi di droga, ed erano fuggiti in Marocco per evitare guai con la giustizia. Al momento sono entrambi ricercati.