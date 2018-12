Migliaia di euro in contanti nei bagagli, controlli e sequestri in aeroporto

La Guardia di Finanza presso l’aeroporto Marconi di Bologna, durante i controlli ai passeggeri in transito con l'aiuto delle unità cinofile, ha rinvenuto nei bagagli valuta non dichiarata per un totale di 143.210 euro.

In particolare tre sono le persone, (un cittadino italiano di rientro dalla Cina e due cittadini nigeriani in partenza e arrivo dalla Nigeria), trovati in possesso di valuta non dichiarata rispettivamente per 43.410 euro, per 42.400 euro e per 23.950 euro, mentre altri tre passeggeri stranieri diretti in Turchia e Russia sono stati scoperti in possesso di valuta per un totale complessivo di 33.450 euro.

Nel rispetto della vigente normativa valutaria, i viaggiatori si sono avvalsi della facoltà di estinguere le violazioni accertate mediante l’oblazione immediata, con il pagamento di una sanzione amministrativa.