Fermato dal cane antidroga in aeroporto, oltre 100 ovuli di hashish nell'intestino

E' stato fermato dal cane antidroga Calma e si è subito innervosito. Un cittadino marocchino di circa trent'anni è stato arrestato questa mattina nel corso di un controllo dei passeggeri presso l’Aeroporto “G. Marconi” dalla Guardia di Finanza.

Il soggetto, residente in Italia nel corso del controllo ha indotto gli operanti ad ulteriori approfondimenti investigativi, ovvero una rdaiografia al torace. Il fiuto del segugio non ha fallito, nell'intestino dell'uomo sono stati ritrovati 113 ovuli di hashish, per un peso complessivo pari a circa 1200 grammi, per un controvalore di circa 10mila euro.

Il trentenne, che al momento del controllo è risultato viaggiare solo, è stato arrestato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e associato, su disposizione del Magistrato di turno, presso la casa circondariale di Bologna.