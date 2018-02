Aeroporto: valigie zeppe di contanti, sanzionati quattro passeggeri al Marconi

Negli ultimi giorni di gennaio, ben quattro passeggeri risultati in possesso di denaro contante non dichiarato, per un importo complessivo superiore ai 121mila euro. E' quanto hanno accertato i funzionari dell’Ufficio delle Dogane all'aeroporto Marconi di Bologna, unitamente alla Guardia di Finanza di Bologna.

In particolare, tre passeggeri in arrivo dall’Azerbaijan, dall’Argentina e dal Camerun trasportavano, occultata all’interno del proprio bagaglio a mano, la valuta non dichiarata. I viaggiatori hanno tutti accettata l’oblazione immediata, con il pagamento di una sanzione pari al 15% della parte eccedente il limite consentito, fissata in 10mila Euro.