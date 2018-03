Aeroporto Marconi: rubano 30mila euro di profumi e 'aprono' un negozio in casa

Per due mesi hanno rubato nel negozio dove lavoravano e stanotte sono state denunciate dalla Polizia. Tre commesse del duty-free dell'Aeroporto Marconi, una foggiana di 34 anni, una bulgara di 26 e una moldava di 23, portavano via sistematicamente i profumi e i cosmetici per poi allestire una rivendita in casa. Il bottino si aggira sui 30mila euro.

I sospetti dei gestori della rivendita che ha avvertito la Polizia Aeroportuale sono subito caduti sui dipendenti, così sono state avviate le indagini. "Nell'imminenza della festa della donna, abbiamo organizzato in accordo con l'esercizio commerciale un carico di profumi e tester - ha detto ai cronisti Salvatore De Paolis, Dirigente della Polizia Aeroportuale - sono cadute nel tranello, avevamo capito il loro modus operandi".

Le tre donne sono incensurate e la refurtiva è stata trovata in casa della italiana. Sono state tutte denunciate per furto aggravato e evidentemente rischiano il posto di lavoro.