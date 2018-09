Aeroporto Marconi, riapre la pista dopo la manutenzione

Riapertura puntuale e voli regolari questa mattina per l'aeroporto Marconi, chiuso dal 14 settembre scorso per lavori di manutenzione alle piste di atterraggio.

E’ stato il volo cargo DHL proveniente da Lipsia ed atterrato oggi alle ore 6.05 ad “inaugurare” la pista di volo. I lavori hanno riguardato il rifacimento di un ampio tratto della pavimentazione (per una lunghezza pari ad un chilometro), e dell’intero raccordo “G”, con riqualifica della relativa segnaletica orizzontale e l’installazione di nuovi dispositivi luminosi.

Nel dettaglio, le pavimentazioni delle aree portanti della pista hanno visto la posa in opera di un doppio strato di base in conglomerato bituminoso, di uno strato di collegamento e di strato di usura per un totale di 35 cm, mentre gli interventi funzionali sono stati realizzati mediante posa in opera di tappeto di usura con spessore variabile minimo di 5 cm.

Sono stati inoltre installati nuovi canali per lo smaltimento delle acque meteoriche e relativi pozzetti di raccordo e ispezioni. Approfittando della chiusura della pista, sono stati eseguiti anche interventi relativi al sistema AVL – Aiuti Visivi Luminosi, sulla strada perimetrale e in altre aree operative.

Da stamane i voli sono ripartiti, in partenza e in arrivo, puntuali. All'opera di manutenzione hanno prestato servizio 500 persone, per un centinaio di ore di lavoro complessive e decine di macchinari impiegati. Disagi contenuti al minimo per il traffico aereo: l'intervento è stato annunciato con mesi di anticipo e alcune compagnie hanno deciso di dirottare i propri voli su altri scali limitrofi.