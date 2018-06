Aeroporto Marconi: sette cuccioli in due trasportini, due donne nei guai

4 chihuahua e 3 volpini rinchiusi in due gabbiette, condizioni davvero pericolose per la salute. La Polaria ha fermato due cittadine russe di 55 e 50 anni, arrivate in italia ieri mattina con volo della Aerflott, proveniente da Mosca.

I cagnolini sono stati sequestrati e affidati al canile municipale di Castel Maggiore. Le due cittadine russe sono denunciate per maltrattamento di animali, mentre quella che trasportava i chihuahua anche per traffico illecito di animali da compagnia, in quanto 2 dei 4 non avevano alcun documento.