Oltre 4 chili di eroina nel doppiofondo della valigia: arrestato all'aeroporto

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e i finanzieri, hanno arrestato per traffico internazionale di stupefacenti, un cittadino tanzaniano in arrivo dal Sudafrica via Francoforte, trovato in possesso di 4,6 chili di eroina.

L’uomo, atterrato a Bologna con un volo proveniente da Johannesburg, mentre procedeva al ritiro della propria valigia presso il deposito bagagli, è stato notato dai funzionari doganali e dai militari che hanno ispezionato il bagaglio.

I un doppiofondo creato ad hoc, erano stati inseriti 4 involucri di cellophane contenenti lo stupefacente.

Il doppiofondo della valigia, in cui è stata trovata la droga, era cosparso di polvere di caffè, stratagemma utilizzato per eludere i controlli da parte delle unità cinofile.

Continuano le attività di polizia, coordinate dalla Procura di Bologna, per verificare dove fosse diretto il carico, che avrebbe fruttato sul mercato, stando ad una stima, a seconda del grado di purezza della sostanza, anche oltre 300.000 euro.