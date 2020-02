Crescono ancora i passeggeri al Marconi: Madrid la meta più gettonata

I passeggeri del mese di gennaio passati dall'Aeroporto Marconi sono stati 704.521, con un incremento del 9,9% sullo stesso mese del 2019. Come fa sapere lo scalo bolognese, si tratta del primo superamento di quota 700 mila nel primo mese dell’anno.

I passeggeri su voli internazionali sono stati 556.346 con una crescita del 12,2% sul 2019, mentre quelli su voli nazionali sono stati quasi 150 mila (148.175), in aumento dell’1,8% su gennaio 2019. Le merci trasportate per via aerea hanno registrato un decremento del 13,1% sull’anno precedente, per un totale di 2.875 tonnellate.

Le tre destinazioni preferite di gennaio 2020 sono state: Madrid, con 29 mila passeggeri, Catania (oltre 28 mila passeggeri) e Barcellona (oltre 27 mila passeggeri). Tra le prime dieci destinazioni troviamo quindi: Palermo, Parigi CDG, Roma Fiumicino, Francoforte, Londra Heathrow, Londra Stansted e Dubai.