Aeroporto Marconi: è atterrato il primo volo da Philadelphia

Volo diretto Bologna - Usa, al Marconi parte il conto alla rovescia

„E' finalmente atterrato poco dopo le 8 di questa mattina all'aeroporto Guglielmo Marconi il volo American Airlines da Philadelphia, operativo da oggi 7 giugno. Il collegamento sarà attivo per i tre mesi di stagione estiva.

Philadelphia, situata a circa 150 km a sud-ovest di New York, è la sesta città più popolosa e una delle più antiche degli Stati Uniti. In quanto principale hub di American Airlines per la costa Est, rappresenta un ottimo scalo per raggiungere numerose destinazioni negli Stati Uniti, Messico e Caraibi.

