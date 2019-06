Malore durante l'imbarco passeggeri, morta donna all'aeroporto Marconi

Dramma all'aeroporto Marconi di Bologna, dove questa mattina una donna è morta mentre si stava imbarcando su un aereo diretto ad Amsterdam. La signora, una cittadina finlandese classe 1944, si è sentita male mentre era già salita sul volo KL 1586 della Klm delle 9:20, con un centinaio di persone a bordo.

Sono dunque scattati i protocolli di soccorso e il volo è stato temporaneamente sospeso. In pista sono giunti sia i sanitari del 118 che la polizia aeroportuale, ma per la signora non c'è stato più nulla da fare.

Il traffico aereo non ha risentito nel complesso dei ritardi dovuti alle procedure e ai rilievi della Polaria, ma il volo è stato ripristinato solo in tarda mattinata, con un ritardo di quattro ore.

La ricostruzione dei soccorsi

"Tempestivi i soccorsi, prestati a 5 minuti dalla chiamata, dall’equipaggio dell’ambulanza infermieristica del Punto di Soccorso Sanitario Aeroportuale." Così spiega una nota del Marconi, nella quale si spiega che "le manovre rianimatorie sono quindi proseguite con l’arrivo del medico dell’automedica, e con l’equipaggio di una seconda ambulanza. Vani, purtroppo, tutti i tentativi. Da subito, inoltre, il defibrillatore aveva evidenziato un ritmo cardiaco non defibrillabile."