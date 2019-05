Aeroporto Marconi: dà in escandescenza e lancia un estintore

Si aggirava con fare sospetto e in stato confusionale, pronunciando frasi sconnesse all'interno dell'Aeroporto Marconi, così la Polizia di Frontiera è intervenuta la sera del 18 maggio.

Si tratta di un cittadino egiziano di 19 anni che non aveva documenti e che mentre veniva accompagnato presso gli Uffici per ulteriori accertamenti, ha dato improvvisamente in escandescenza, quindi ha afferrato un estintore e lo ha scagliato con violenza contro uno schermo informativo dello scalo bolognese, mandandolo in frantumi. E' stato bloccato dagli agenti della Polaria e, dato il suo stato psico-fisico alterato, è stato chiesto l’ausilio del personale del 118.

L’egiziano, è stato denunciato per il reato di danneggiamento aggravato e per l’inosservanza delle norme sugli stranieri., Ora è ricoverato presso una struttura sanitaria.