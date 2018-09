Agosto record per l'aeroporto Marconi: la lista delle destinazioni più gettonate

Aeroporto Marconi di Bologna: agosto 2018 da record, il mese più trafficato della sua storia. I passeggeri hanno superato quota 800.000 ed hanno fatto registrare il mese più trafficato della storia dello scalo. Nel dettaglio, i viaggiatori di agosto 2018 sono stati 848.104, con un incremento del 2,4% sullo stesso mese del 2017, mentre il 19 agosto è stato il giorno con piu' passeggeri: 32.195, nuovo record nella storia dello scalo.

I passeggeri su voli internazionali sono stati 657.039, mentre quelli su voli nazionali sono stati 191.065. Sostanzialmente invariati (+1%) i movimenti aerei, a quota 6.378, mentre le merci trasportate per via aerea hanno registrato una decrescita dell'1,6%, per un totale di 2.688 tonnellate.

Le tre destinazione "preferite" dai bolognesi

Le tre destinazioni preferite di agosto sono state Catania, Barcellona e Palermo. Quest'ultima destinazione, in particolare, ha fatto segnare una crescita eccezionale (+53% sullo stesso mese del 2017) grazie all'incremento di due voli giornalieri operato da Alitalia.

La top-ten del Marconi: in testa Londra

Tra le prime dieci destinazioni anche Londra Heathrow, Francoforte, Parigi Charles de Gaulle, Roma Fiumicino, Madrid, Amsterdam e Mosca Sheremetyevo. L'aeroporto russo entra nella top ten bolognese con un robusto +15%, grazie all'aumento di frequenze realizzato da Aeroflot. Nei primi otto mesi del 2018 i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 5.718.892, con una crescita del 4,2% sullo stesso periodo del 2017. I movimenti sono stati 45.215, con una crescita dello 0,6% sull'anno precedente. Le merci totali registrano una lieve flessione (-2,8%) con 26.494 tonnellate trasportate.

(Dire)