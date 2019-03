Aeroporto Marconi: "Il volo è chiuso", 16enne in chemioterapia rimane a terra

Alle 5.45 di lunedì 18 marzo, una 16enne reduce dal terzo ciclo di chemioterapia, deve rientrare a casa, in un paese dell’Oristanese, ma rimane a terra.

E' accaduto il 18 marzo scorso, come riferisce la Nuova Sardegna. Al gate del volo Ryanair in partenza alle 6.50 dal Marconi per Alghero, si sarebbe sentita dire "Ci spiace ma abbiamo chiuso l’imbarco bagagli da qualche minuto". Peccato che la prossima partenza utile sarebbe stata dopo due giorni.

Lo zio accompagnatore però l'ha voluta far rientrare a casa e ha optato per un'altra compagnia aerea.