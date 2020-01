La cagnolina non può volare: la abbandonano nel parcheggio dell'aeroporto

Hanno tentato di imbarcare una piccola cagnolina razza Jack Russell di pochi mesi sul loro volo diretto a Mosca, ma, non avendo la documentazione sanitaria necessaria, l'hanno abbandonata nel parcheggio dell’aeroporto.

E' accaduto la sera del 5 gennaio al Marconi, quando l’imbarco della piccola cagnolina che avrebbe dovuto volare con una coppia di cittadini statunitensi, è stato vietato dal personale aeroportuale per mancanza di documenti. I due hanno quindi pensato di abbandonare l'animale, chiuso in un trasportino, come se fosse un oggetto ingombrante e inutile. Sono stati però identificati dalla Polizia di Frontiera Aerea di Bologna che li ha denunciati in stato di libertà per il reato di abbandono di animale.

La cagnolina è stata notata da alcuni addetti aeroportuali e recuperata dal personale della Polizia di Frontiera. I due americani sono stati rintracciati mentre si stavano imbarcando e deferiti all’autorità giudiziaria. La cucciola,

priva di microchip, è stata affidata al personale del canile comunale.

Cosa dice la legge

L'art. 727 del Codice penale recita: "Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".