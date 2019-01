Neve Bologna, Aeroporto Marconi: 'Possibili disagi'

"La Squadra Neve del Marconi è già allertata e pronta ad intervenire". Lo rende noto lo scalo bolognese che avverte che, dalla serata di oggi, mercoledì 30, fino al mattino di domani, giovedì 31, sono previste precipitazioni nevose nell'area dell’Aeroporto di Bologna, con fenomeni a tratti intensi nella notte ed in attenuazione verso l'alba.



Sono possibili disagi, in considerazione delle condizioni meteorologiche. Per informazioni aggiornate sullo stato dei voli, è disponibile la pagina voli in tempo reale.

E' inoltre possibile scaricare la nostra app gratuita "Blq - Bologna Airport", con servizio di notifiche sui voli programmati.