Aeroporto Marconi, +11%: nuove mete, fra le preferite Parigi, Madrid e Londra

L’Aeroporto di Bologna cresce a doppia cifra: nel mese di marzo i passeggeri sono stati 730.658, con una crescita dell’11,3% sullo stesso mese del 2018. Nel dettaglio, i passeggeri su voli internazionali sono stati circa 570 mila (per l’esattezza: 569.256) con una crescita del 13,2%, mentre quelli su voli nazionali sono stati oltre 160 mila (161.402), con un incremento del 5,2%.

In crescita (+8,2%) anche i movimenti aerei, a quota 5.770, mentre le merci trasportate per via aerea hanno registrato un decremento dell’1,5% sull’anno precedente, per un totale di 3.583 tonnellate.

Le tre destinazioni più “volate” di marzo 2019 sono state: Barcellona, con oltre 30 mila passeggeri, Catania (poco meno di 30 mila passeggeri) e Francoforte (circa 28.500 passeggeri). Tra le prime dieci destinazioni troviamo inoltre: Parigi CDG, Madrid, Roma Fiumicino, Palermo, Londra Heathrow, Londra Stansted e Monaco.

Nei primi tre mesi del 2019 i passeggeri complessivi del Marconi sono stati quasi due milioni: 1.960.547, in crescita del 9,1%. I movimenti sono aumentati dell’8,3% (16.149) mentre le merci sono in lieve flessione (10.082 tonnellate, -1,1%).

Intanto, con l’avvio della Summer Season 2019 (da fine marzo) hanno appena preso il via i nuovi voli per Corfù, Crotone, Heraklion, Marsiglia, Podgorica, Reggio Calabria, mentre dal 10 aprile partirà il nuovo collegamento diretto con Helsinki. Per il 7 giugno è inoltre attesa la prima partenza per Philadelphia. Dall’avvio della stagione, hanno invece aumentato le frequenze i voli già attivi per Amsterdam, Atene, Francoforte, Londra LHR, Londra STN, Sharm el-Sheikh, Tbilisi e Vienna.



L’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, classificato come “aeroporto strategico” dell’area Centro-Nord nel Piano nazionale degli Aeroporti predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è oggi l’ottavo aeroporto italiano per numero di passeggeri, con 8,5 milioni di passeggeri nel 2018, di cui il 77% su voli internazionali (Fonte: Assaeroporti). Situato nel cuore della food valley emiliana e dei distretti industriali dell’automotive e del packaging, l'Aeroporto ha una catchment area di circa 11 milioni di abitanti e circa 47.000 aziende con una forte propensione all'export e all'internazionalizzazione e con politiche di espansione commerciale verso l'Est Europa e l'Asia.

Nel 2018 dall’Aeroporto di Bologna sono state servite 114 destinazioni: la presenza nello scalo di alcune delle maggiori compagnie di bandiera europee insieme ad alcuni dei principali vettori low cost e lo stretto legame con gli hub Internazionali fanno dello scalo di Bologna il quarto aeroporto in Italia per connettività mondiale (Fonte: ICCSAI – Fact Book 2017).

Per ciò che riguarda l’infrastruttura aeroportuale, l’Aeroporto ha tra gli obiettivi strategici dei prossimi anni un importante piano di sviluppo relativo soprattutto all’espansione del Terminal passeggeri, in particolare nell’area dei controlli di sicurezza e dei gate di imbarco. Obiettivo della società è quello di fare dell'Aeroporto di Bologna una delle più moderne e funzionali aerostazioni d’Italia, importante porta di accesso alla città ed al territorio.