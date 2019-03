Oggi, 19 marzo, in aeroporto, nell'area espositiva Lamborghini, sono andati in scena i giovani artisti del Teatro Comunale di Bologna con brani tratti da “Il rigoletto” di Giuseppe Verdi. L'appuntamento è il primo di una serie tutta dedicata ai passeggeri del Marconi in collaborazione con la casa automobilistica del Toro e il Teatro Comunale di Bologna.