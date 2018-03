Voli Aeroporto Marconi: sei nuove rotte per la Russia

Da aprile, di sabato, con frequenza settimanale. Dall'aeroporto Marconi di Bologna si potranno raggiungere sei nuove destinazioni russe, Mosca Domodedovo, Ekaterinburg, Kazan, Krasnodar, Rostov e Samara, con voli di linea diretti operati dalla compagnia Ural Airlines.

I nuovi voli avranno una frequenza settimanale, tutti con partenza il sabato:

- volo da Mosca (DME) partirà dalla capitale russa alle 5.00 con arrivo a Bologna alle 7.30. Il rientro da Bologna è fissato alle 19.05 con arrivo a Mosca alle 23.25.

- volo da Ekaterinburg partirà dalla città russa alle 6.15 con arrivo al Marconi alle 8.40, mentre il rientro è fissato alle 20.10 con arrivo alle 4.15 del giorno successivo.

- volo diaKazan partirà alle 14.35, con arrivo sotto le Due Torri alle 18.05. Il volo di rientro è programmato alle 8.30, con arrivo nella città russa alle 13.35.

- volo da Krasnodar partirà alle 10.35, con atterraggio a Bologna alle 13.25, mentre il rientro è fissato alle 14.25, con arrivo alle 18.50.

- volo da Rostov ipartirà alle 15.55, con arrivo a Bologna alle 19.10. Il volo da Bologna a Rostov è programmato alle 9.40 con arrivo alle 14.25.

- volo da Samara partirà alle 5.20 con arrivo al Marconi alle 7.40, per poi ripartire alle 8.40 ed atterrare a Samara alle 14.50. Tutti gli orari sono espressi in ora locale.

Fatta eccezione per Mosca DME, già servita in passato, le destinazioni operate da Ural sono novità assolute per il network del Marconi.