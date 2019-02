Contrabbando all'aeroporto: la Finanza sequestra 1300 pacchetti di sigarette

1300 pacchetti di sigarette, trasportate in due bagagli. E' quanto hanno scoperto i finanzieri di stanza all'aeroporto Marconi di Bologna, durante il controllo bagagli. La Guardia di Finanza e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane ha denunciato un cittadino ucraino in arrivo da Francoforte trovato in possesso di 1.300 pacchetti di sigarette di contrabbando per un peso complessivo pari a 26 Kg.

Le 'bionde', trasportate all’interno dei bagagli al seguito del passeggero sono state sequestrate e l'uomo è stato accusato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri: rischia ina multa di 134mila euro e la reclusione da due a cinque anni.