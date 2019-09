'Odore pungente nell'aria', vigili del fuoco in aeroporto: falso allarme

Controlli nel primo pomeriggio di oggi in aeroporto, per un odore strano e pungente che si è diffuso improvvisamente al gate dei check-in partenze dell'aeroporto Marconi di Bologna. L'allarme è scattato intorno alle 14, quando passeggeri e addetti alle operazioni dello scalo bolognese hanno avvertito un aroma acre in diversi locali.

Subito è scattato il protocollo per gli allarmi chimici e sul posto è stato inviato il Nbcr (Nucleo batteriologico-chimico-radioattivo) dei vigili del fuoco, che ha controllato la presenza di possibili agenti nocivi con la strumentazione.

L'allarme, fortunatamente, non era fondato e dopo qualche tempo le attività sono riprese normalmente. Ad assistere i Caschi Rossi sul posto anche il 118 e la Polaria. Incerte le cause dell'origine dell'olezzo, probabilmente causato da un mezzo di movimentazione all'esterno dello scalo, per un malfunzionamento meccanico.