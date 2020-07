Affitti brevi per studenti fuorisede, da Unibo contributi ai gestori per tariffe agevolate

In vista della ripresa delle lezioni in autunno l'Alma Mater di Bologna mette in campo nuove agevolazioni per gli affitti brevi a favore degli studenti fuorisede.

Si tratta di un accordo, finanziato dall'Ateneo e dal Comune di Bologna, che prevede "un contributo destinato ai proprietari di strutture ricettive extra alberghiere che riservino condizioni agevolate per locazioni brevi, di norma stimate tra sette e 30 giorni, a studenti fuorisede con un Isee non superiore a 35.000 euro".

L'accordo con Palazzo D'Accursio ha ottenuto oggi il via libera da parte del Senato accademico. "Dopo una prima misura, già avviata, per gli affitti di lungo periodo- spiega l'Alma Mater- il Senato accademico ha dato oggi il via libera a un nuovo accordo dedicato agli affitti brevi. Un'iniziativa che nasce come ulteriore strumento a disposizione degli studenti, che nel primo semestre del prossimo anno accademico potranno seguire le attività didattiche in modalità mista, sia in presenza che a distanza". (San/ Dire)