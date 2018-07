Tragedia al Comando della Polizia Municipale: agente si suicida

Sono stati poprio i suoi colleghi a trovarlo senza vita, nelle stanze del Comando della Polizia Municipale di Bologna, in via Enzo Ferrari. L'agente in servizio alla polizia giudiziaria della Procura 62enne si sarebbe tolto la vita sparandosi con la pistola di ordinanza all'interno del bagno.

Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di ieri intorno alle 17 e sul posto è intervenuta anche la Polizia Scientifica. Il pm Antonella Scandellari, che non avrebbe per il momento disposto l’autopsia.