VIDEO| Blitz di Hobo all'Agenzia Entrate: 'Vogliamo le rate come la Lega'

L'intento non era quello di bloccare l'Agenzia delle Entrate di Bologna "dove ogni giorno lavoratori e disoccupati sono costretti a perdere ore e ore per pagare multe, bollette e tasse varie" ma per "per

E' l'azione dimostrativa del collettivo Hobo che ha distribuito un modulo fac-simile per richiedere la rateizzazione dei debiti superiori a 5 euro.

"Tante storie si intrecciano in quella sala d'attesa, ma le reazioni agli interventi hanno dimostrato come sia comune la condizione della maggior parte delle persone presenti: la costrizione a pagare per evitare sfratti, pignoramenti o ulteriori more, spesso per leggi inventate dai politici per i propri interessi, nonostante redditi spesso insufficienti; ma soprattutto la consapevolezza che a pagare siano sempre i soliti, mentre i potenti e ricchi politicanti riescono sempre a farla franca. È questa la grande differenza tra noi e loro, tra chi il cambiamento lo necessita e chi solamente lo enuncia - spiega il collettivo - quella di oggi è stata solo la prima azione: torneremo ancora all'Agenzia delle Entrate e in tutti quegli uffici che ci tartassano di continuo, perché da oggi anche noi pretendiamo di pagare i debiti quando e come vogliamo!"