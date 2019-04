Porta Mazzini, insultata e presa a calci senza motivo: "E' stato orribile" / VIDEO

Stava camminando quando è stata prima insultata e poi aggredita da uno sconosciuto sotto i portici in via Mazzini. E' successo questa mattina alle 6 davanti una serie di attività commerciali, in una delle quali si è poi rifugiata la donna chiedendo aiuto.

Protagonista una signora di 41 anni, che a BolognaToday racconta: "Per andare a lavoro esco da casa molto presto, e questa mattina ho deciso di non prendere l'auto ma il bus che passa sui viali. Una scelta che non faro mai più - spiega - perché mentre stavo camminando un uomo che era appoggiato al muro ha prima cercato di fermarmi insultandomi, e poi mi ha sferrato un violento calcio urlando qualcosa che non ho ben capito. Non l'avevo mai visto prima, ricordo solo che mi insultava in italiano".

Ancora molto scossa, la 41enne incalza: "Ero terrorizzata. Dopo che mi ha colpito la gamba con un calcio, provocandomi un forte dolore, sono tornata indietro chiedendo aiuto in un locale a poche decine di metri. Abbiamo chiamato la polizia ma quell'uomo era già scappato. Non mi capita spesso di passare sotto al portico che spunta a Porta Mazzini all'alba, e dopo quanto accaduto sicuramente non lo farò mai più. La gamba mi fa ancora male, e ho raccontato tutto ai poliziotti che sono intervenuti poco dopo. Ancora non comprendo perchè quell'uomo mi ha aggredita. Stavolo solo camminando, ed è stato orribile".

Non da meno la testimonianza di due residenti: "Abitiamo in zona da sempre - raccontano - e la notte è un delirio, soprattutto nel fine settimana. Bottiglie rotte, gente che urla e che spesso si prende a botte sono all'ordine del giorno, e non è raro trovare tracce di sangue al mattino. Chiamiamo sempre la polizia e le autorità preposte, ma è un problema di sicurezza generale. Quanto accaduto stamattina alla signora che stava camminando sotto al portico è solo la punta dell'iceberg. Non è possibile essere aggrediti verbalmente e fisicamente solo perche si sta passeggiando. La donna gha riportato 'solo', si fa per dire, un livido e un grosso spavento, ma se fosse stata un'anziana? E' diventata una situazione insostenibile".