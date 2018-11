Aggredito e sfregiato da una gang: 'Prima le botte all'auto, poi calci e pugni con le chiavi'

Un 19enne ha denunciato di essere stato aggredito e sfregiato da cinque ragazzi di circa la stessa età, mentre era parcheggiato con l'auto in via Emilia Levante. A riportare la vicenda è l'emittente E'Tv.

L'episodio è andato in scena la notte di venerdì: Luca Collina, questo il nome del giovane, si trovava in auto in compagnia di un'amica, in attesa di partire per raggiungere degli amici per trascorrere la serata in un locale, quando apparentemente senza motivo, un gruppo di ragazzi tutti descritti come asiatici è passato vicino la sua auto, all'altezza dell'ex centro commerciale Di.ma, in via Emilia Levante.

Il 19enne quindi ha vitso uno del gruppo sperrare un pugno alla carrozzeria dell'auto. Sceso dal mezzo, il giovane avrebbe poi chiesto conto del gesto al coetaneo, che per tutta risposta gli si sarebbe avvicinato con tutto il resto del gruppo. Per la vittima, tutti quanti non aspettavano altro che attaccare briga, e avrebbero cominciato ad arrotolarsi le chiavi attorno alle mani.

Il tutto è culminato con una breve colluttazione, durante la quale però il 19enne ha avuto la peggio, con un profondo taglio alla mandibola destra, curato poi al pronto soccorso del Sant'Orsola con 13 punti di sutura. Fratturato anche il pollice del giovane, che ne avrà per trenta giorni.

Si sfoga il fratello di Luca, Davide, che sui social spiega: "E l’ennesimo caso in cui ci sono persone che girano per strada con il solo fine di arrivare allo scontro fisico, magari in netta superiorità numerica o armati. Siamo arrivati all’apice della cattiveria umana, rovinare la vita delle persone per divertimento".