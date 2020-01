Aggressione a Crevalcore, ferito un sanitario del 118

Frattura al setto nasale e allo zigomo per un operatore del 118, aggredito ieri sera a Crevalcore in viale Amendola. A chiamare il 118, Il titolare di un negozio di kebab che ha notato l'aggressore, un marocchino di 37 anni – un cliente con problemi psichici, invalido civile e seguito dai servizi sociali, già noto alle forze dell’ordine – in stato di agitazione.

Così quando i soccorritori sono arrivati per tentare di calmarlo, lui ha sferrato una serie di pugni all'operatore, un 32enne, al quale i medici hanno dato una prognosi di 25 giorni. Sul posto sono interventuti i carabinieri.