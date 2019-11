Aggredito in casa con coltelli e bastone: 32enne in ospedale

Quattro italiani pregiudicati, tre bolognesi e un calabrese, sono stati arrestati per concorso in violazione di domicilio, danneggiamento aggravato, rapina aggravata, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi ed oggetti atti a offendere.

E’ successo ieri notte, quando la Centrale Operativa del 112 del Comando Provinciale Carabinieri è stata informata che un cittadino residente in provincia era stato aggredito in casa. All’arrivo dei militari del Nucleo Operativo Radiomobile, la vittima, 32enne italiano, sotto shock, ferito alla testa, al torace e agli arti, ha raccontato di essere stato bersaglio di un'irruzione in appartamento a opera di quattro persone armate di bastoni e coltelli. L'appartamento infatti era a soqquadro, manici di scopa rotti utilizzati per colpirlo, e tracce di sangue a terra.

Dagli accertamenti è emerso che l'uomo sarebbe stato aggredito dalla sua ex compagna, 22enne, da un 64enne, un 40enne e un 55enne, durante una spedizione punitiva, nata a seguito di alcuni screzi sentimentali che si erano verificati tra i due ex conviventi.

Individuati dai Carabinieri, i quattro aggressori sono stati portati alla Dozza in attesa di convalida dell'arresto. Il 32enne, trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni per traumi vari al cranio, al torace e agli arti superiori.